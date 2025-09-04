'Aproveitar todo e qualquer tipo de oportunidade’, diz capitã do Bragantino sobre jogo contra Brabas

“Todos nós sabemos da potência que é a equipe do Corinthians hoje aqui dentro do nosso país. E a gente teve aí agora algumas semanas para nos prepararmos, fazermos alguns ajustes. [...] Então, é aproveitar todo e qualquer tipo de oportunidade”, afirma a capitã do Red Bull Bragantino , Stella Terra, ao comentar a partida contra o Corinthians pelo Paulistão Feminino 2025 . O jogo acontece nesta quinta-feira (4) e será transmitido pela RECORD NEWS.





força da torcida das Cabulosas contribuiu para o resultado do jogo: “Ainda não é uma realidade do futebol feminino aqui dentro do nosso país, jogos com públicos de expressão. Então, quando há esse público, é um fator motivacional muito grande para a equipe”, declara. No Brasileirão Feminino , o time de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, foi eliminado nas quartas de final contra o Cruzeiro . Em entrevista ao Elas com a Bola , Stella pontua que adas Cabulosas contribuiu para o resultado do jogo: “Ainda não é uma realidade do futebol feminino aqui dentro do nosso país, jogos com públicos de expressão. Então, quando há esse público, é um fator motivacional muito grande para a equipe”, declara.





Um dos enfoques do Bragantino está voltado para a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, em que a equipe ocupa a quinta posição e briga por uma vaga no G4. “O objetivo é chegar nas duas competições”, complementa a capitã do time.