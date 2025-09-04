'Aproveitar todo e qualquer tipo de oportunidade’, diz capitã do Bragantino sobre jogo contra Brabas
Com foco em ajustes estratégicos, Stella Terra reforça preparação da equipe para confronto com o Corinthians pelo Paulistão Feminino
“Todos nós sabemos da potência que é a equipe do Corinthians hoje aqui dentro do nosso país. E a gente teve aí agora algumas semanas para nos prepararmos, fazermos alguns ajustes. [...] Então, é aproveitar todo e qualquer tipo de oportunidade”, afirma a capitã do Red Bull Bragantino, Stella Terra, ao comentar a partida contra o Corinthians pelo Paulistão Feminino 2025. O jogo acontece nesta quinta-feira (4) e será transmitido pela RECORD NEWS.
No Brasileirão Feminino, o time de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, foi eliminado nas quartas de final contra o Cruzeiro. Em entrevista ao Elas com a Bola, Stella pontua que a força da torcida das Cabulosas contribuiu para o resultado do jogo: “Ainda não é uma realidade do futebol feminino aqui dentro do nosso país, jogos com públicos de expressão. Então, quando há esse público, é um fator motivacional muito grande para a equipe”, declara.
Um dos enfoques do Bragantino está voltado para a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, em que a equipe ocupa a quinta posição e briga por uma vaga no G4. “O objetivo é chegar nas duas competições”, complementa a capitã do time.
Últimas