Carol Baiana comemora título do Santos e fala sobre expectativas para Série A1

O Santos garantiu seu retorno à elite do futebol feminino ao conquistar o título da Série A2 do Campeonato Brasileiro no último sábado (30). Com um empate em 1 a 1 contra o Botafogo na partida de volta e uma vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, as Sereias da Vila celebraram o triunfo diante de mais de 7.000 torcedores na histórica Vila Belmiro.



A atacante Carol Baiana foi decisiva nas duas partidas finais, marcando gols que selaram a conquista santista. Ela destacou a importância coletiva dos resultados alcançados e ressaltou o apoio fundamental dos torcedores durante os jogos.



Apesar da comemoração pelo acesso à primeira divisão, Carol enfatizou que este é apenas o início de um processo contínuo para manter as Sereias competitivas na Série A1: “Acho que foi um passo firme em direção do que a gente quer, mas eu acho que, para o tamanho das Sereias da Vila, muito trabalho precisa ser feito, precisa ser continuado, o que está bom, ajustar também o que precisa ser ajustado, e trazer reforços para o ano que vem para que a gente possa chegar forte na série A1”.



Com raízes profundas no clube desde sua infância, Carol renovou seu compromisso com o Santos mesmo após momentos difíceis como o rebaixamento anterior. Agora ela se prepara para enfrentar novos desafios no próximo confronto pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira (3) na Vila Belmiro.