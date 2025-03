'Elas com a Bola': CBF perde três patrocinadores da seleção feminina durante preparação para a Copa

Em meio à preparação para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, a Confederação Brasileira de Futebol perdeu três dos principais patrocinadores da seleção. Uma das empresas era responsável por um investimento de, aproximadamente, R$ 10 milhões anuais. Durante o Elas com a Bola desta quarta-feira (5), a apresentadora Mary Silvestre comenta que a situação preocupa com a aproximação do campeonato. “O futebol feminino tem visibilidade e não vai faltar para os próximos anos. Espero que outras empresas enxerguem esse potencial”, afirma.



