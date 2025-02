‘Elas com a Bola’: Fifa revoga suspensão de Gi Fernandes por doping

Gi Fernandes, lateral-direita do Corinthians , poderá voltar às atividades no clube depois de a Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado) revogar a suspensão da atleta por doping. Gi representava a Seleção Brasileira no Mundial Sub-20 na Colômbia, em setembro de 2024, quando testou positivo para Boldenona, anabolizante derivado da testosterona.



A defesa da jogadora alegou que a substância teria entrado no organismo da atleta pelo consumo de carne, já que a Boldenona é usada na pecuária colombiana. Agora, Gi Fernandes se prepara para a Supercopa Feminina de 2025.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!