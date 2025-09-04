Ferroviária bate Taubaté e assume a vice-liderança no Paulistão Feminino
Após segunda vitória seguida, Guerreiras Grenás conquistam 14 pontos e ficam atrás apenas das Brabas
Em um jogo emocionante, a Ferroviária bateu o Taubaté por 2 a 0 na abertura da oitava rodada do Paulistão Feminino nesta quarta-feira (3). Após venceram o São Paulo por 1 a 0 na última rodada, as Guerreiras Grenás marcaram com Vindeto no final do primeiro tempo e Sissi, aos 12 minutos do segunda etapa da partida.
Com a vitória no estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP), a Ferroviária chega aos 14 pontos, marcando seu lugar no G4 atrás apenas das Brabas do Corinthians, que têm 18 pontos. O próximo jogo das Guerreiras é contra o quarto colocado Palmeiras, no dia 22, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).
