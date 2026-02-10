Logo R7.com
Filhas de Madonna vencem jogo no sub-13 do Tottenham com presença da cantora

Rainha do Pop acompanhou partidas das gêmeas e do Campeonato Inglês feminino

Elas com a Bola|Do R7

A cantora Madonna esteve presente em dois eventos de futebol feminino em Londres. Ela assistiu ao jogo da equipe sub-13 feminina do Tottenham para acompanhar suas filhas gêmeas, Stella e Esther.

