Gabi Zanotti lamenta situação do gramado da Fazendinha: ‘Prejudica ambas as equipes’

Gabi Zanotti, autora do gol da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no Paulistão Feminino , lamentou a atual situação do gramado do Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, em entrevista pós-jogo. “A gente sabe que isso prejudica ambas as equipes”, diz a camisa 10 do Timão.



“A gente gosta de propor muito o jogo, esse é o nosso estilo, a nossa ideia, o nosso plano de jogo. [...] Mas a gente sabe que as pessoas que estavam aqui estavam trabalhando incansavelmente para deixar, o máximo possível, bom para a gente”, pondera a meio-campista.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .