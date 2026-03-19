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Mixto inicia obras de estádio em Cuiabá (MT)

Reforma tem prazo de 20 dias e inclui vestiários, estruturas internas e gramado

Elas com a Bola|Do R7

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O Mixto começou um projeto de reforma no estádio Dutrinha com um investimento de R$ 300 mil.

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