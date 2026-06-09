Seleção brasileira de ginástica rítmica domina Pan-Americano da modalidade

A equipe brasileira de ginástica rítmica conquistou seis medalhas de ouro no Pan-Americano da modalidade. O conjunto formado por Maria Eduarda, Júlia, Maria Paula, Mariana, Nicole e Sofia Madeira destacou-se na apresentação de cinco bolas ao vencer tanto a série simples quanto a mista com uma pontuação impressionante de 29.250 — a maior nota mundial da temporada.



Nas finais individuais por aparelho, as brasileiras continuaram dominando. Bárbara Domingos garantiu o ouro nas massas com uma nota de 29.000 enquanto Maria Eduarda Alexandre ficou com a prata, resultando em uma dobradinha nacional no pódio.



Além do sucesso imediato na competição que assegurou vaga para o Mundial e serviu como classificatória para os Jogos Pan-Americanos em Lima 2027 — onde o Brasil poderá levar duas ginastas — Giovana Santos foi um dos grandes destaques ao conquistar duas medalhas de ouro nos aparelhos arco e fita. A atleta capixaba competiu apenas nesses dois eventos, mas obteve vitória total neles.



O desempenho das atletas reforça o prestígio do Brasil na ginástica rítmica internacional e aumenta as expectativas para futuras participações olímpicas.



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