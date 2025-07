Sereias da Vila participam de ação de limpeza de resíduos nas praias de Santos

Em meio à expectativa pela decisão que pode garantir o retorno à elite do Brasileirão Feminino , as Sereias da Vila mostraram que o compromisso com a comunidade vai além dos gramados. Na manhã da última quinta-feira (26), as jogadoras do Santos Futebol Clube participaram de uma ação de limpeza nas praias de Santos (SP).



A iniciativa teve como objetivo conscientizar sobre o descarte adequado de resíduos e reforçar a importância de manter os espaços públicos limpos, especialmente durante o período de férias e alta temporada.



Após a ação, os olhos voltam para o jogo decisivo do próximo sábado (5), às 15h, na Vila Belmiro. O Santos enfrenta um confronto direto que pode garantir o retorno à primeira divisão do futebol feminino brasileiro.



