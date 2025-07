Ancelotti é condenado por tribunal espanhol por sonegação de impostos sobre direitos de imagem

Um tribunal espanhol condenou nesta quarta-feira (9) o técnico Carlo Ancelotti a um ano de prisão pelo não pagamento de impostos sobre receitas de direitos de imagem em 2014. Nesta época, o italiano era técnico do Real Madrid . Ancelotti treinou o clube merengue de 2013 a 2015 e entre 2021 e 2025.



O atual treinador da seleção brasileira foi absolvido de uma acusação semelhante em 2015, quando o tribunal não conseguiu provar que Ancelotti havia permanecido tempo suficiente na Espanha para incorrer em dívidas fiscais. Segundo a lei espanhola, qualquer pena inferior a dois anos por um crime não violento raramente exige que um réu sem condenações anteriores cumpra pena de prisão.



E o Palmeiras apresentou um novo reforço para o restante da temporada: o paraguaio Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest e chega para substituir Estêvão no time do Verdão. Revelado pelo River Plate do Paraguai, o atacante de 25 anos se destacou no Talleres da Argentina e também esteve no futebol inglês na última temporada. Ele é convocado constantemente para a seleção paraguaia e custou cerca de 14 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões na cotação atual) e assinou o contrato até o meio de 2030.



