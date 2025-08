Após derrota para o Santos, Juventude anuncia contratação do treinador Thiago Carpini

A derrota para o Santos já movimentou o Juventude — na noite desta segunda-feira (4), o clube anunciou que Thiago Carpini é o novo treinador da equipe para a temporada. O técnico já esteve no comando do time anteriormente, quando participou do retorno do clube à Série A em 2023.



E também tem novidade no Palmeiras — o Verdão anunciou a contratação do lateral-direito Khellven , que defendia o CSKA Moscou, da Rússia. O jogador de 24 anos, que também já passou pelo Athletico Paranaense, fica no alviverde até 2030.



