Bola de Ouro: confira os brasileiros indicados a melhores do mundo

A revista France Footbal divulgou, nesta quinta-feira (7), os concorrentes ao prêmio Bola de Ouro 2025 — e vários brasileiros marcaram presença nas listas. Vini Jr. e Raphinha, do Real Madrid e do Barcelona, estão entre os finalistas ao prêmio de melhor jogador. O Botafogo é um dos clubes indicados a melhor time do mundo.



No futebol feminino, Amanda Gutierrez, artilheira da Copa América pelo Palmeiras , e a rainha Marta disputam o título de melhor jogadora, enquanto o técnico da seleção, Arthur Elias, concorre entre os treinadores. Por fim, Estevão, do Chelsea, concorre ao troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21 do mundo.



Os vencedores da Bola de Ouro serão conhecidos no próximo dia 22 de setembro, durante cerimônia em Paris, na França .



