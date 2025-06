Botafogo e PSG avançam no Mundial; Palmeiras tenta carimbar a vaga contra o time de Messi

Estão definidos os classificados do Grupo B do Mundial de Clubes. O PSG avançou em primeiro ao bater o Seattle Sounders. Já o Botafogo, mesmo perdendo para o Atlético de Madrid, ficou com a segunda vaga .



Quem estava de olho nos jogos era o Palmeiras que, caso se classifique, enfrentará PSG ou Botafogo nas oitavas. Mas, antes, os comandados de Abel Ferreira precisam confirmar a vaga contra o Inter Miami, de Lionel Messi. A partida acontece às 22h (horário de Brasília) desta segunda-feira (23).



E ainda: a quarta rodada do Paulistão Feminino ficou marcada pela virada do São Paulo sobre o Corinthians nos acréscimos. Vitorinha, que anotou o gol do triunfo tricolor, ganhou um banho das companheiras enquanto dava entrevista após o jogo.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.