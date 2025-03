Brasileirão começa neste fim de semana, com transmissão da RECORD

Corinthians e Palmeiras jogam a final do Paulistão nesta quinta-feira (27), na Neo Química Arena. O Timão tem vantagem após sair vencedor do primeiro jogo, mas não ganha o Campeonato Paulista desde 2019. Enquanto isso, o Palmeiras vai em busca do inédito tetracampeonato, ostentando o título de tricampeão consecutivo da competição.



E, com o encerramento dos campeonatos estaduais, o Brasileirão começa no próximo sábado (29). Neste ano, a competição vai contar com 137 jogadores estrangeiros, em número recorde. No domingo (30), Vasco e Santos se enfrentam a partir das 18h, com transmissão da RECORD.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!