Corinthians precisa de diferença de quatro gols para seguir na Libertadores

Embalado pela classificação para a final do Paulistão , o Corinthians busca virada contra o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Timão precisa vencer por quatro gols de diferença para seguir na Libertadores, mas as dores no joelho do meia Rodrigo Garro preocupam.



A primeira final do Campeonato Paulista acontece neste domingo (16), e contará com auxílio do impedimento semiautomático , inédito no Brasil. A tecnologia, já utilizada na Copa do Mundo e em jogos da Liga dos Campeões, utiliza câmeras espalhadas pelo campo para rastrear os atletas e oferecer decisões sobre impedimentos com mais agilidade.



