Corinthians sofre transfer ban e está proibido de registrar novos jogadores

O Corinthians está oficialmente proibido de registrar novos jogadores. A Fifa aplicou um transfer ban no clube por uma dívida de cerca de R$ 33 milhões. Ela é referente à negociação do zagueiro Félix Torres, contratado do Santos Laguna, do México. Agora, o Timão não pode inscrever novos atletas. E, para mudar essa situação, é preciso pagar o valor integralmente ou chegar a um acordo com a diretoria do clube. Se essa situação não for resolvida, a punição dura essa e mais duas janelas de transferências.



