Debinha e Lais Estevam são cortadas de amistosos da seleção feminina após lesões

O técnico da seleção feminina, Arthur Elias , precisou cortar duas jogadoras lesionadas da lista de convocadas para amistosos — Debinha, do Kansas City, e Laís Estevam, do Palmeiras. A pouco mais de uma semana para a partida contra o Japão , a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a desconvocação nesta quarta-feira (21). Para substituí-las, entram Ary Borges, do Racing Louisville, e Adriana, do Al Qadisiyah.



