Seleção brasileira enfrenta a Colômbia em jogo importante pelas eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção brasileira joga nesta quinta-feira (20) contra a Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo é importantíssimo para a classificação do Brasil, já que a disputa é direta e, na tabela, a Amarelinha aparece em quinto lugar, logo atrás da seleção colombiana.



E Palmeiras e Corinthians voltam com foco na final do Paulistão . Os times se reapresentaram, e o Verdão veio com novidades — a contatação do meia Lucas Evangelista, ex Red Bul Bragantino, e a volta de Maurício, que fez uma cirurgia no ombro.



