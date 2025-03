Seleção brasileira se prepara para enfrentar a Argentina na terça-feira (25)

Ednaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), após concorrer em candidatura única. Enquanto isso, a seleção brasileira se prepara para enfrentar a Argentina, que lidera as eliminatórias, na terça-feira (25), em jogo que contará com seis mudanças de Dorival Júnior na equipe. E uma fala de Raphinha tem repercutido em meio às expectativas para o jogo.



