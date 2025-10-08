13% das famílias brasileiras não têm condições de pagar dívidas

A inadimplência bateu recorte e atingiu 30,5% das famílias brasileiras no mês de setembro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.



