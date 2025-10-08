Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

13% das famílias brasileiras não têm condições de pagar dívidas

Inadimplência bateu recorde e atingiu 30,5% durante o mês de setembro

Hora News|Do R7

  • Google News

A inadimplência bateu recorte e atingiu 30,5% das famílias brasileiras no mês de setembro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • economia
  • inadimplencia
  • Brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.