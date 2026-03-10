Logo R7.com
Açude se rompe durante fortes chuvas no Rio Grande do Norte

Estrutura não suportou volume de água acumulado; não há informação de feridos ou desalojados

Hora News|Do R7

Um açude não resistiu às chuvas fortes e se rompeu em Cruzeta, no interior do Rio Grande do Norte. O grande volume de água fez com que a barragem se rompesse. Até o momento não há informações confirmadas sobre feridos ou famílias desalojadas.

