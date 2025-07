Adolescente cai de garupa de moto que fugia de abordagem e fica em estado grave

Uma adolescente de 16 anos ficou em estado grave após cair de uma moto que fugia de uma abordagem da Guarda Municipal de Indaiatuba (SP). A motocicleta atingiu um carro em um cruzamento da cidade.

O condutor e a adolescente que ocupava a garupa da moto caíram, e a jovem desmaiou. Os guardas fizeram os primeiros socorros. O motociclista foi preso em flagrante por direção perigosa. A motorista do automóvel atingido ficou com dores no corpo.