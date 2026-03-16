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Adolescentes são atingidos por queda de carro em Salvador (BA)

Um dos adolescentes estava no veículo na hora da queda e ficou preso nas ferragens

Hora News|Do R7

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Um grave acidente ocorreu em Salvador, na Bahia, quando um carro despencou de uma altura de 17 metros. Dois adolescentes ficaram feridos no incidente.

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