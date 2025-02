Aeroporto na Europa começa a oferecer o serviço de 'cão terapeuta' para acalmar passageiros ansiosos

Um aeroporto da Macedônia, na Europa, começou a oferecer o serviço de cão terapeuta para acalmar os passageiros ansiosos. O golden retriever tem 4 anos e encanta todo mundo por onde passa. Ele passeia pelos diferentes portões de embarque, sempre disponível para um carinho antes que os passageiros subam no avião . A ideia foi da administração do aeroporto com o intuito de criar um ambiente mais tranquilo para quem está mais tenso.