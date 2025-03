Aeroporto no Japão nunca perdeu uma mala em 30 anos de operação

O Aeroporto Internacional de Kansai, no Japão , nunca perdeu uma mala em 30 anos de operação. Segundo o supervisor de bagagens do local, não há um treinamento especial dado aos funcionários, que só seguem as “regras do bom manuseio”. O protocolo rendeu ao aeroporto o prêmio de “melhor aeroporto do mundo em entrega de bagagens” por oito vezes