Altas temperaturas podem fazer pet sofrer; veja dicas de como amenizar efeitos

A onda de calor que afeta grande parte do país traz perigo aos pets . Como possuem menos glândulas de suor, os bichinhos precisam se esforçar ainda mais para se resfriar pelo suor — podendo, inclusive, chegar a óbito pelo cansaço extremo.



De acordo com veterinários, raças com focinhos curtos e achatados estão em maior risco devido à respiração prejudicada. Trocar constantemente a tigela de água e evitar passeios no meio do dia, quando o sol está mais forte, são maneiras de driblar o calorão .