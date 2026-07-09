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Animais são resgatados após fortes tempestades no sul da China

Porcos foram levados pela água e, agora, esperam por donos em local seguro

Hora News|Do R7

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Uma equipe realizou o resgate de porcos que haviam sido arrastados pelas fortes enchentes causadas pelas chuvas intensas em Guangxi, no sul da China.

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