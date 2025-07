O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, assinou um projeto de lei que restaura a independência de órgãos anticorrupção. A nova legislação foi aprovada no parlamento com 311 votos a favor e nenhum contra.



O texto substitui uma legislação anterior que gerou protestos nas ruas, por permitir que instituições de fiscalização ficassem sob supervisão do procurador-geral, suscitando temores de interferência governamental nas investigações. Os manifestantes, apesar de não pedirem a saída de Zelensky , abalaram a credibilidade de sua gestão.



A União Europeia elogiou a iniciativa, destacando que a medida garante salvaguardas essenciais contra a corrupção.