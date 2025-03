Áudios, bilhetes, ligações telefônicas e filmagens podem ser usados como provas em casos de assédio

Uma pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis revelou que 75% das mulheres nas dez maiores capitais do Brasil já foram vítimas de algum tipo de assédio sexual . Para Michele Reringer, especialista em assédio no ambiente de trabalho, em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (14), a impunidade faz com que os agressores perpetuem este comportamento.



Michele afirma que a violência contra a mulher cresce constantemente. Cabe às vítimas não se intimidarem e reunirem provas — áudios, bilhetes, e-mails, ligações telefônicas e testemunhas — para assegurar que os culpados sejam responsabilizados.



A especialista também reforça a importância de expor os casos para interromper o ciclo de abusos. Segundo ela, um assediador não altera seu comportamento até que enfrente as sanções adequadas.