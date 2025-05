Avanço de medicamentos e tecnologias ajudam em resultados mais precisos na bariátrica, diz médico

O CFM (Conselho Federal de Medicina) definiu novas regras para cirurgias bariátricas em adolescentes . Jovens com 14 e 15 anos podem realizar o procedimento se tiverem um IMC acima de 40. Para aqueles com 16 anos ou mais, o IMC necessário é agora 30, reduzido de 35, desde que possuam condições de saúde relacionadas à obesidade.

Vale ressaltar que a cirurgia permanece indicada para casos específicos, com avaliação de equipe multidisciplinar. Em entrevista à, Gustavo Peixoto, diretor de relações institucionais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, explica que a decisão surgiu somente após anos decom adolescentes da nova faixa etária liberada.

O médico também pontua a importância na evolução das novas tecnologias, drogas, além do avanço de estudos na área — que auxiliam na obtenção de resultados mais precisos e um entendimento melhor sobre o funcionamento do corpo, como nas questões hormonais que ocorrem no trato gastrointestinal. “Antigamente a gente achava que cirurgia bariátrica era apenas”, comenta Peixoto.