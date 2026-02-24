Bombeiros continuam buscas por desaparecidos em Juiz de Fora (MG)
Criança de 10 anos de idade foi resgatada onde 12 casas desabaram pelo temporal
Ao todo, 20 mortes foram confirmadas após os temporais que afetaram Minas Gerais. Dessas vítimas, 16 são de Juiz de Fora e as outras 4 são de Ubá. 45 pessoas permanecem desaparecidas e o Corpo de Bombeiros segue com as buscas.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Estudo: seis tipos de câncer têm aumentado entre jovens
Pesquisa realizada em Harvard aponta aumento significativo de tumores colorretais
Idoso passa mal em aeroporto no interior de São Paulo
Família contesta atendimento e cobra explicações da administração de Viracopos
Mesmo em meio a nevasca, pessoas se divertem no parque
Moradores e turistas se divertem com neve após ciclone na cidade de Nova York
Dólar cai e atinge menor valor em quase dois anos
Moeda norte-americana fechou a segunda-feira cotada a R$ 5,16 e abriu a terça com leve alta
Sobe para seis o número de casos de Mpox em Rondônia
Pacientes passaram por avaliação médica e permanecem em isolamento
Brasília tem alta de visitantes e vira novo polo turístico
Capital federal recebeu 110 mil visitantes internacionais em 2025; secretário de turismo do DF fala com exclusividade à RECORD NEWS
Minas Gerais tem três casos confirmados de Mpox em 2026
OMS fez alerta para surgimento de nova variante do vírus na última semana
Policiais dançarinos prendem assaltante em série na Tailândia
Alvo foi surpreendido pelos agentes disfarçados durante festa tradicional
Internautas mantêm perfis ativos nas redes, mas evitam interação
Comportamento pode estar relacionado à sobrecarga emocional e cognitiva
Mãe luta por transporte escolar gratuito para a filha
Por cerca de 1 km, ela empurra a criança de 7 anos em uma cadeira de rodas
Trump desafia a Suprema Corte com novas tarifas de 10%
Órgão decidiu que presidente dos EUA violou lei federal ao impor tarifaço
Entenda doença responsável pela morte do ator Eric Dane
Galã anunciou, em 2025, que lutava contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica)
Alckmin detalha anúncio de Trump sobre taxas globais
Vice-presidente destaca impacto positivo na relação Brasil-EUA e avanço em acordo com a União Europeia
Trump fala sobre decisão da Suprema Corte americana, que suspendeu tarifas
Órgão dos EUA derrubou tarifaço e o considerou ilegal