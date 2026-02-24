Bombeiros continuam buscas por desaparecidos em Juiz de Fora (MG)

Ao todo, 20 mortes foram confirmadas após os temporais que afetaram Minas Gerais. Dessas vítimas, 16 são de Juiz de Fora e as outras 4 são de Ubá. 45 pessoas permanecem desaparecidas e o Corpo de Bombeiros segue com as buscas.



