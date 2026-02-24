Logo R7.com
Bombeiros continuam buscas por desaparecidos em Juiz de Fora (MG)

Criança de 10 anos de idade foi resgatada onde 12 casas desabaram pelo temporal

Hora News|Do R7

Ao todo, 20 mortes foram confirmadas após os temporais que afetaram Minas Gerais. Dessas vítimas, 16 são de Juiz de Fora e as outras 4 são de Ubá. 45 pessoas permanecem desaparecidas e o Corpo de Bombeiros segue com as buscas.

