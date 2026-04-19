Câmeras de monitoramento registram gato-do-mato-pequeno

Um registro raro do gato-do-mato-pequeno foi capturado pelas câmeras do projeto Felinos do Pampa e Museu de Ciências Naturais na zona sul de Porto Alegre.



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