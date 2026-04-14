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Ministro Bruno Moretti fala sobre iniciativas do governo para mitigar os efeitos da guerra

Conflitos no Oriente Médio trouxeram incertezas ao setor de combustíveis

Hora News|Do R7

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O governo brasileiro anunciou, nesta terça-feira (14), novas medidas para conter os impactos da guerra no Oriente Médio no setor de combustíveis.

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