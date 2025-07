Casal em moto sofre acidente após ser atingido por linha de pipa em Itapetininga (SP)

Um casal sofreu um acidente de moto após ser atingido por uma linha de pipa em Itapetininga , no interior de São Paulo. No registro feito no último final de semana, é possível ver o momento em que o motociclista diminui a velocidade ao sentir a linha. A mulher de 33 anos, que estava na garupa, caiu na hora. A vítima foi atendida pelo Samu (Sistema de Atendimento Móvel de Urgência) com dores nas costas, no braço e nas pernas. Apesar do contato com a linha, eles não se cortaram, por não conter cerol. O responsável pela pipa não foi encontrado até o momento.