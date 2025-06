Cheia dos rios do Amazonas avança e atinge 425 mil pessoas

A cheia dos rios do Amazonas avançou e já atinge pelo menos 425 mil pessoas, o que equivale a cerca de 106 mil famílias. Os afetados enfrentam dificuldades de locomoção, perdas na produção rural e inundações nas casas. De acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado neste domingo (15), 36 dos 62 municípios do estado estão em situação de emergência devido ao fenômeno.



Historicamente, o período de cheia no Amazonas começa na segunda quinzena de outubro, marcando o fim da seca, que em 2024 registrou níveis recordes de estiagem em várias regiões do estado.



Em Manaus , o rio Negro está acima dos 28 metros, conforme a medição mais recente. A expectativa é que o cenário de cheia permaneça pelos próximos dias, mas não por muito tempo.