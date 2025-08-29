Comerciante impede assalto ao jogar caminhão contra criminosos; um dos suspeitos morre na hora

Em Lagoa Seca, na Paraíba , um comerciante impediu que uma dupla de assaltantes realizasse um roubo contra um caminhoneiro , em uma rodovia.



Imagens de câmeras de segurança do local mostram que os criminosos abordam o motorista de caminhão no acostamento, começando uma discussão, mas em instantes um comerciante que carregava cachos de bananas joga seu veículo em alta velocidade contra os bandidos, na tentativa de ajudar a vítima.



Segundo as informações, um dos criminosos morreu na hora enquanto o outro fugiu.