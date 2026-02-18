Logo R7.com
Congresso peruano escolhe novo presidente nesta quarta (18)

José Jerí foi destituído do cargo por maioria simples; ele é acusado de tráfico de influência

Hora News|Do R7

Vitelio Brustolin, pesquisador de Harvard e professor da Universidade Federal Fluminense, analisou a recente destituição do presidente interino do Peru, José Jerí.




