Criança de 8 anos pula do segundo andar de casa para fugir de incêndio nos Estados Unidos
Dois policiais e um vizinho ajudaram o menino a saltar de maneira segura; local estava cercado por fogo e fumaça
Um menino de 8 anos pulou do segundo andar de uma casa para fugir de um incêndio em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (25). O local estava cercado por fogo e fumaça, fazendo com que a criança ficasse presa no andar superior.
Dois policiais e um vizinho correram para a residência, estenderam os braços e incentivaram o garoto a saltar. A criança foi levada ao hospital com sintomas leves de inalação de fumaça.
