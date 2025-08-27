Criança de 8 anos pula do segundo andar de casa para fugir de incêndio nos Estados Unidos

Um menino de 8 anos pulou do segundo andar de uma casa para fugir de um incêndio em Nova Jersey, nos Estados Unidos , na última segunda-feira (25). O local estava cercado por fogo e fumaça, fazendo com que a criança ficasse presa no andar superior.



Dois policiais e um vizinho correram para a residência, estenderam os braços e incentivaram o garoto a saltar. A criança foi levada ao hospital com sintomas leves de inalação de fumaça.