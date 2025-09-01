Logo R7.com
Estados Unidos


Criança é flagrada caminhando por monotrilho de parque de diversões nos Estados Unidos

Menino foi resgatado por visitante após se separar dos pais e entrar em área restrita; ele saiu ileso e foi entregue à família imediatamente

Hora News|Do R7

Uma criança foi flagrada caminhando pelo monotrilho de um parque de diversões na Pensilvânia, nos Estados Unidos, neste sábado (30). O menino havia se separado dos pais e entrou em uma área restrita, permanecendo sozinho por cerca de 20 minutos.

O resgate foi feito por um visitante, que escalou uma estrutura próxima para retirar o garoto com segurança. O brinquedo estava fechado para manutenção no dia do ocorrido. A criança saiu ilesa e foi entregue à família imediatamente.

