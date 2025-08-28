‘Crime organizado não é mais apenas nacional, mas é global', diz Lewandowski sobre megaoperação

“O crime organizado, como tenho dito, não é mais local, não é mais apenas nacional, mas é, inclusive, global”, declarou Ricardo Lewandowski , ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, sobre a megaoperação contra a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), que teria faturado bilhões por meio de fraude no setor de combustíveis.





Em entrevista coletiva realizada em Brasília nesta quinta-feira (28), o ministro também pontuou que a ofensiva contra o grupo representa um marco entre as maiores ações já realizadas no país. “Com toda certeza, é uma das maiores operações da história brasileira, e eu ousaria dizer também que é uma das maiores operações em termos mundiais”, afirmou.





As operações, que se concentram em diferentes etapas da cadeia produtiva dos combustíveis, visam apurar supostos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, além da suposta ação do PCC em postos, refinarias e distribuidoras.