Defesa de Hytalo Santos insinua 'perseguição' e afirma que influenciador vai provar inocência
Advogado afirmou que Santos vai provar que as acusações de exploração da imagem de menores nas redes sociais não procedem
Durante entrevista coletiva com a defesa de Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15) por acusações de exposição de menores de idade nas redes sociais, o advogado do influenciador informou que, enquanto não houver acusações formais, ele é inocente. “Não queria utilizar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante com isso”, afirmou.
