Defesa de Hytalo Santos insinua 'perseguição' e afirma que influenciador vai provar inocência

Durante entrevista coletiva com a defesa de Hytalo Santos , preso nesta sexta-feira (15) por acusações de exposição de menores de idade nas redes sociais, o advogado do influenciador informou que, enquanto não houver acusações formais, ele é inocente. “Não queria utilizar a palavra perseguição, mas são pessoas que estão sofrendo bastante com isso”, afirmou.