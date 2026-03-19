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Descarga elétrica é registrada por pescadores em pleno alto-mar

Raio também atingiu um prédio residencial em Fortaleza, no Ceará

Hora News|Do R7

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Dois registros de queda de raio foram feitos durante uma tempestade que atingiu Fortaleza (CE) na última quarta-feira (18).

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