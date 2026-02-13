Logo R7.com
Detalhes de plano de Trump serão anunciados no Conselho de Paz

Ideia é reconstruir a Faixa de Gaza e colocar soldados de vários países no território

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está se preparando para revelar um plano financeiro destinado à reconstrução da Faixa de Gaza.

