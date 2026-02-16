Logo R7.com
Economia do Japão supera estagnação em 2025

Política nacional está voltada à reconstrução após décadas sem crescimento

Hora News|Do R7

A economia do Japão apresentou crescimento no último trimestre de 2025. O Banco Central japonês aumentou as taxas de juros em um esforço para reavivar a economia nacional.

