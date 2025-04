Em média, 26 caminhões com cargas são roubados por dia no país

O transporte rodoviário é o principal meio de levar mercadorias no Brasil, o que aumenta também o risco de motoristas que trabalham no setor. Dados do Ministério da Justiça revelam que, em média, 26 caminhões com cargas são roubados diariamente. Foram mais de 1.500 casos em apenas dois meses. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com maior incidência desse tipo de crime.

Em São Paulo, as autoridades conseguiram traçar um perfil dos casos. Quase sempre as quadrilhas sequestram os motoristas para levar a carga. O momento de descarregar a mercadoria é um dos mais arriscados . De olho nisso, os policiais militares passaram a rastrear do alto, com drones, as áreas frequentemente utilizadas para esconder as mercadorias roubadas. Comunidades e regiões de mata costumam servir de cárcere e esconderijo. Em dois anos, a polícia reduziu em 300% o número de ocorrências no Grajaú, bairro do extremo sul de São Paulo. Em todo o estado, neste ano, houve queda de 20%.