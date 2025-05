Empresa chinesa quebra recorde mundial com 'dominó' de 51 mil cartas de baralho; assista Todas as peças foram enfileiradas em um espaço totalmente isolado, com portas e janelas que impedem a passagem do vento

Hora News|Do R7 21/05/2025 - 17h50 (Atualizado em 21/05/2025 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share