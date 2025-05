Empresário finge passar mal e evita assalto em Garça (SP)

Dois homens foram presos suspeitos de tentar roubar uma empresa em Garça, no interior de São Paulo , nesta segunda-feira (5). Câmeras de monitoramento do escritório flagraram quando um deles anuncia o roubo, mas é surpreendido pelo dono do estabelecimento, que finge passar mal.



O empresário tenta aproveitar a distração para abrir a porta e pegar a arma do assaltante, enquanto outros funcionários percebem o que está acontecendo e o ajudam. O ladrão é imobilizado, a polícia, acionada, e o comparsa, encontrado em um carro nas proximidades.