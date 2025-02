Entenda os principais fatores que podem influenciar em acidentes aéreos

Em participação no Hora News na tarde desta sexta-feira (7), o perito aeronáutico Daniel Calazans listou alguns dos principais fatores que podem contribuir para acidentes aéreos . “Em janeiro de 2025, nós tivemos 22 acidentes com aeronaves da aviação geral. Não posso fazer nenhuma relação a esse acidente, mas quais são as causas que têm provocado muitos acidentes? Muitas vezes a constituição aeronáutica no Brasil precisa ser mudada. Responsabilidade, condições climáticas, pilotos decolando em condições adversas, manutenção deficiente, muitas vezes pilotos extrapolando a jornada de trabalho, e outros fatores nesse sentido.”



Na manhã desta sexta-feira (7), a queda de um avião de pequeno porte na avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, causou duas mortes e deixou seis pessoas feridas.