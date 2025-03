Entenda por que chefes de governo não têm interesse na transição energética

Vladimir Feijó, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, analisa o fato de a poluição global ser tema da agenda da ONU (Organização das Nações Unidas), em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (12).



Para Feijó, um dos motivos para chefes de governo evitarem a transição energética é o impacto econômico. Em muitos países, campanhas eleitorais são caras, e os políticos precisam atender às expectativas dos doadores. Além disso, as mudanças ambientais só geram resultados anos depois do fim do mandato desses governantes.



"Os países desenvolvidos, que já têm uma qualidade de vida razoável no hoje, tendem a ser os que cobram mais para manutenção dessa qualidade no longo prazo", afirma o especialista. Em contrapartida, segundo Feijó, os países emergentes , que concentram a maioria população do mundo, ficam em uma "prisão" de manter o padrão de vida inferior ao que poderia ser.